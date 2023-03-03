ሕንድ፣አውስትራሊያ፣ጃፓንና ዩናይትድ ስቴትስ የሩስያን የኑክሊየር ዛቻ በጋራ አወገዙ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

Credit: SBS Amharic

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

የአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ ሥራ አስፈፃሚ ከሶስት ሚሊየን በላይ የጡረታ አበል ተቀማጭ ባላቸው ግለሰቦች ላይ ተጨማሪ ታክስ የመጣሉ ዕሳቤ ተገቢ እንደሆነ ገለጡ።

Share

Latest podcast episodes

learning CPR.jpg

በአውስትራሊያ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ ስልጠናን የት ማድረግ ይቻላል?

Samuel Abebe pic.jpg

"የአማራ ሕዝብ ከሌላው የበለጠ ወይም ያነሰ አይፈልግም፤በእኩልነትና በነፃነት በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች"አቶ ሳሙኤል አበበ

Journalist Yineger Getachew II.jpg

"አድዋ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ሙዚቃ አዋልዷል"ጋዜጠኛና ደራሲ ይነገር ጌታቸው

Yineger Getachew I.jpg

"አዝማሪዎች በአድዋ ጦርነት ዋዜማ ስነልቦናዊ የበላይነትን እንደፈጠሩ ሁሉ፤ከድል በኋላም የነፃነትን ፋይዳ በማስረፅ የጎላ ሚና ነበራቸው"ጋዜጠኛ ይነገር ጌታቸው