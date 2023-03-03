ሕንድ፣አውስትራሊያ፣ጃፓንና ዩናይትድ ስቴትስ የሩስያን የኑክሊየር ዛቻ በጋራ አወገዙ

ሕንድ፣አውስትራሊያ፣ጃፓንና ዩናይትድ ስቴትስ የሩስያን የኑክሊየር ዛቻ በጋራ አወገዙPlay06:53 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.22MB) የአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ ሥራ አስፈፃሚ ከሶስት ሚሊየን በላይ የጡረታ አበል ተቀማጭ ባላቸው ግለሰቦች ላይ ተጨማሪ ታክስ የመጣሉ ዕሳቤ ተገቢ እንደሆነ ገለጡ።ShareLatest podcast episodesበአውስትራሊያ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ ስልጠናን የት ማድረግ ይቻላል?"የአማራ ሕዝብ ከሌላው የበለጠ ወይም ያነሰ አይፈልግም፤በእኩልነትና በነፃነት በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች"አቶ ሳሙኤል አበበ"አድዋ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ሙዚቃ አዋልዷል"ጋዜጠኛና ደራሲ ይነገር ጌታቸው"አዝማሪዎች በአድዋ ጦርነት ዋዜማ ስነልቦናዊ የበላይነትን እንደፈጠሩ ሁሉ፤ከድል በኋላም የነፃነትን ፋይዳ በማስረፅ የጎላ ሚና ነበራቸው"ጋዜጠኛ ይነገር ጌታቸው