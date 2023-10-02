ኢሰመኮ በሶማሊና ኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መካከል በተካሔደ የተኩስ ልውውጥ ለጠፉ የተፈናቃዮችና የአካባቢ ነዋሪዎች ሕይወት ምርመራ እንዲካሔድ ጠየቀ

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ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር በጥርጣሬ መታሰር ከፓርቲው የሥራ ኃላፊነት ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ገለጠ

ታካይ ዜናዎች
  • በሰሜናዊ ሜክሲኮ የአንድ ቤተክርስቲያን ጣራ ተደርምሶ 30 ያህል ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ
  • የድምፅ ለፓላማ ቅድሚያ ምርጫ ተጀመረ
  • የአዲሱ የቪክቶሪያ መንግሥት ካቢኔ አባላት ቃለ መሐላ ፈፀሙ
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የነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ፤ የሕዝበ ውሳኔ ቅድመ ምርጫ ተጀመረ

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የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሁለገብ ሕንፃ ምረቃ መልዕክቶች

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“ ያስገነባነው ሕንፃ ሕፃናት ኢትዮጵያዊነት፣ ግብረ ገብነት፣ ባሕልና ሃይማኖትን የሚማሩበት ነው ። ” - መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ ጎበና