ኢሰመኮ በሶማሊና ኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መካከል በተካሔደ የተኩስ ልውውጥ ለጠፉ የተፈናቃዮችና የአካባቢ ነዋሪዎች ሕይወት ምርመራ እንዲካሔድ ጠየቀ

ኢሰመኮ በሶማሊና ኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መካከል በተካሔደ የተኩስ ልውውጥ ለጠፉ የተፈናቃዮችና የአካባቢ ነዋሪዎች ሕይወት ምርመራ እንዲካሔድ ጠየቀPlay07:05 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.59MB) ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር በጥርጣሬ መታሰር ከፓርቲው የሥራ ኃላፊነት ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ገለጠታካይ ዜናዎችበሰሜናዊ ሜክሲኮ የአንድ ቤተክርስቲያን ጣራ ተደርምሶ 30 ያህል ሰዎች ሕይወታቸውን አጡየድምፅ ለፓላማ ቅድሚያ ምርጫ ተጀመረየአዲሱ የቪክቶሪያ መንግሥት ካቢኔ አባላት ቃለ መሐላ ፈፀሙShareLatest podcast episodesየነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ፤ የሕዝበ ውሳኔ ቅድመ ምርጫ ተጀመረ"የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል ያከበርነው በደስታና በሚደማ ልብ ነው" አቶ አብደታ ሁማየሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሁለገብ ሕንፃ ምረቃ መልዕክቶች“ ያስገነባነው ሕንፃ ሕፃናት ኢትዮጵያዊነት፣ ግብረ ገብነት፣ ባሕልና ሃይማኖትን የሚማሩበት ነው ። ” - መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ ጎበና