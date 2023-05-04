የታንዛኒያው የሰላም ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቀቀ

የታንዛኒያው የሰላም ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቀቀPlay05:05 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.25MB) ዩክሬይን ፕሬዚደንት ፑቲንን ለመግደል ክሬምሊን ላይ ጥቃት አልፈፀምኩም አለችShareLatest podcast episodesየሱዳን ግጭት በሱዳን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግሮችን ማስከተሉ ተነገረ"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬ"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋ"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋ