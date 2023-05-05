የሱዳን ግጭት በሱዳን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግሮችን ማስከተሉ ተነገረ

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Credit: SBS Amharic

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የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ በእጅጉ በመጎዳቱ ሳቢያ በርካታ ሚሊየን ዶላር እንደሚጠይቅና በዘንድሮው ዓመታዊ በጀት የማስጠገኛ ገንዘብ እንዳልተመደበለት ተገለጠ

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"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬ

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የታንዛኒያው የሰላም ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቀቀ

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"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋ

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"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋ