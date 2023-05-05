የሱዳን ግጭት በሱዳን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግሮችን ማስከተሉ ተነገረ

የሱዳን ግጭት በሱዳን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግሮችን ማስከተሉ ተነገረPlay10:29 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.09MB) የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ በእጅጉ በመጎዳቱ ሳቢያ በርካታ ሚሊየን ዶላር እንደሚጠይቅና በዘንድሮው ዓመታዊ በጀት የማስጠገኛ ገንዘብ እንዳልተመደበለት ተገለጠShareLatest podcast episodes"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬየታንዛኒያው የሰላም ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቀቀ"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋ"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋ