አውስትራሊያ ውስጥ እጥረት የሚታይባቸው 20 ዋነኛ ተፈላጊ ሥራዎች ይፋ ሆኑ

አውስትራሊያ ውስጥ እጥረት የሚታይባቸው 20 ዋነኛ ተፈላጊ ሥራዎች ይፋ ሆኑPlay10:39 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.52MB) የቻይና መንግሥት ከኮቪድ ገደቦች መነሳት በኋላ የንግድ እንቅስቃሴዎችን መልሶ በመገንባት በዚህ ዓመት የቻይናን ምጣኔ ሃብት ዕድገት በአምስት ፐርሰንት ለማሳደግ ተለመShareLatest podcast episodesበትግራይ ክልል 28 የካቢኔ አባላት ያሉት ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቆም ተወጥኗል"ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥር እየበዛ ቢመጣም ብዝኅነት አይታይበትም"አቶ ብሩክ አብዱ"አቴቴ በገጠሩ ወሎ አሁንም ድረስ አለች"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ"አቴቴ ከመንፈሳዊ አምልኮና ቤተሰባዊ ጥበቃ ባሻገር የሴቶች የቤት ውስጥ ነፃነት ወይም እፎይታ ማግኛም ናት"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ