አውስትራሊያ ውስጥ እጥረት የሚታይባቸው 20 ዋነኛ ተፈላጊ ሥራዎች ይፋ ሆኑ

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Credit: SBS Amharic

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የቻይና መንግሥት ከኮቪድ ገደቦች መነሳት በኋላ የንግድ እንቅስቃሴዎችን መልሶ በመገንባት በዚህ ዓመት የቻይናን ምጣኔ ሃብት ዕድገት በአምስት ፐርሰንት ለማሳደግ ተለመ

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በትግራይ ክልል 28 የካቢኔ አባላት ያሉት ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቆም ተወጥኗል

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"ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥር እየበዛ ቢመጣም ብዝኅነት አይታይበትም"አቶ ብሩክ አብዱ

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"አቴቴ በገጠሩ ወሎ አሁንም ድረስ አለች"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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"አቴቴ ከመንፈሳዊ አምልኮና ቤተሰባዊ ጥበቃ ባሻገር የሴቶች የቤት ውስጥ ነፃነት ወይም እፎይታ ማግኛም ናት"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ