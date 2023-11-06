የእሥራኤል እግረኛ ጦር ጋዛን ለሁለት ከፍሎ መክበቡን ተገለጠ

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የአውስትራሊያ ተቃዋሚ ቡድን በቻይና የትራንስ ፓስፊክ ንግድ አባልነት ጥንቃቄ እንደሚያሻ ሲጠቁም፤ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ድጋፍቸውን እንደሚቸሩ ፍንጭ ሰጡ

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