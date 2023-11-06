የእሥራኤል እግረኛ ጦር ጋዛን ለሁለት ከፍሎ መክበቡን ተገለጠ

የእሥራኤል እግረኛ ጦር ጋዛን ለሁለት ከፍሎ መክበቡን ተገለጠPlay06:07 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.39MB) የአውስትራሊያ ተቃዋሚ ቡድን በቻይና የትራንስ ፓስፊክ ንግድ አባልነት ጥንቃቄ እንደሚያሻ ሲጠቁም፤ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ድጋፍቸውን እንደሚቸሩ ፍንጭ ሰጡShareLatest podcast episodes"በኦሮሞ ፍልሰትና መስፋፋት ወቅት መንግሥታት የተመሠረቱት ሰጥቶ በመቀበል ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው"ዛሬ የኢትዮጵያውያን ባሕል የምንላቸው የተፈጠሩት በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከአዜባዊነት ርዕዮተ ዓለም ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸውበአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መቀበል እንደማይችሉ ተገለጠ#24 Talking about soccer | FIFA World Cup