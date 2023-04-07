የአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለ

የአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለPlay06:06 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.93MB) የተባበሩት መንግሥታት ለመካከለኛው ምሥራቅ መረጋጋት ጥሪ አቀረበShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ እንደ አዲስ ሃይማኖት ሆኗል"ፕ/ር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱ"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎ