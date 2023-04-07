የአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለ

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Credit: SBS Amharic

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የተባበሩት መንግሥታት ለመካከለኛው ምሥራቅ መረጋጋት ጥሪ አቀረበ

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"ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ እንደ አዲስ ሃይማኖት ሆኗል"ፕ/ር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱ

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"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝ

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ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?

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የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎ