ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነው

ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነውPlay12:18 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.88MB) በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ገብተው የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለተማሪዎችና አስተማሪዎች እንዲያስተምሩ ሊደረግ ነው፤ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስመዘግቡ ተጠይቀዋል።ShareLatest podcast episodes“ የእምቅ አውድ ፕሮዳሽን ዋና አላማ ለማህበረሰባችን አስተዋጻኦ ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማቆየት ነው። ”- ወ/ ሮ ቅድስት ደስታ“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክየፌዴራል በጀት ለላጤ ወላጆች የክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነውአውስትራሊያውያን በሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ ንግሥና ዝንቅ አተያዮቻቸውን አንፀባረቁ