ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነው

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Credit: SBS Amharic

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በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ገብተው የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለተማሪዎችና አስተማሪዎች እንዲያስተምሩ ሊደረግ ነው፤ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስመዘግቡ ተጠይቀዋል።

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