የፌዴራል በጀት ለላጤ ወላጆች የክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነው

የፌዴራል በጀት ለላጤ ወላጆች የክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነውPlay08:10 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.97MB) የሳም ከር መጎዳት ለአውስትራሊያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ውድድር ውጤት አሳስቢ ሆኗልShareLatest podcast episodes“ የእምቅ አውድ ፕሮዳሽን ዋና አላማ ለማህበረሰባችን አስተዋጻኦ ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማቆየት ነው። ”- ወ/ ሮ ቅድስት ደስታ“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነውአውስትራሊያውያን በሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ ንግሥና ዝንቅ አተያዮቻቸውን አንፀባረቁ