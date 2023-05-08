የፌዴራል በጀት ለላጤ ወላጆች የክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነው

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የሳም ከር መጎዳት ለአውስትራሊያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ውድድር ውጤት አሳስቢ ሆኗል

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“ የእምቅ አውድ ፕሮዳሽን ዋና አላማ ለማህበረሰባችን አስተዋጻኦ ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማቆየት ነው። ”- ወ/ ሮ ቅድስት ደስታ

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“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክ

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ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነው

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አውስትራሊያውያን በሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ ንግሥና ዝንቅ አተያዮቻቸውን አንፀባረቁ