የኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለ

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Credit: SBS Amharic

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ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰብዓዊ እርዳታዎች ወደ ጋዛ እንዲዘልቁና ታጋቾች እንዲለቀቁ እሥራኤል ጥቃቷን ለሶስት ቀናት ጋብ እንድታደርግ ማሳሰባቸውን ገለጡ

ታካይ ዜናዎች
  • የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን የጂቡቲ አቻውን ረታ
  • የፍልስጤም ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ የእሥራኤል ወታደሮች ሰብዓዊ ቅልፈትን ዒላማ አድርገዋል አለ
  • ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የቻይና ጉብኝታቸው አጠናቅቀው ራሮቶንጋ ገቡ
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"40 በመቶ ሕዝባችን ከድህነት ወለል በታች ነው፤ ስለ ድህነት ካልተናገርንና መንስኤውን ካላወቅን ወደ ብልፅግና ልንሔድ አንችልም" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

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"የአገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ከአካባቢያዊና ዓለም አቀፍ ችግሮች ጋር ተወሳስበው 2016 እና 2017ን አስቸጋሪ ሊያደርጉብን ይችላል የሚል ስጋት አለኝ" ዶ/ር ሙሴ

Financial advisor with couple explaining options

ለግል ብድር ለማመልከት ማጤን ያለብዎት መቼ ነው?

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ማርክ ዛህራ ዳግም የሜልበርን ዋንጫ አሸናፊ ሆነ