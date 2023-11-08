የኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለ

የኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለPlay07:14 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.31MB) ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰብዓዊ እርዳታዎች ወደ ጋዛ እንዲዘልቁና ታጋቾች እንዲለቀቁ እሥራኤል ጥቃቷን ለሶስት ቀናት ጋብ እንድታደርግ ማሳሰባቸውን ገለጡታካይ ዜናዎችየኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን የጂቡቲ አቻውን ረታየፍልስጤም ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ የእሥራኤል ወታደሮች ሰብዓዊ ቅልፈትን ዒላማ አድርገዋል አለጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የቻይና ጉብኝታቸው አጠናቅቀው ራሮቶንጋ ገቡShareLatest podcast episodes"40 በመቶ ሕዝባችን ከድህነት ወለል በታች ነው፤ ስለ ድህነት ካልተናገርንና መንስኤውን ካላወቅን ወደ ብልፅግና ልንሔድ አንችልም" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ"የአገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ከአካባቢያዊና ዓለም አቀፍ ችግሮች ጋር ተወሳስበው 2016 እና 2017ን አስቸጋሪ ሊያደርጉብን ይችላል የሚል ስጋት አለኝ" ዶ/ር ሙሴለግል ብድር ለማመልከት ማጤን ያለብዎት መቼ ነው?ማርክ ዛህራ ዳግም የሜልበርን ዋንጫ አሸናፊ ሆነ