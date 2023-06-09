በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ በአማራ ክልል የደረሰው ውድመት በእጥፍ ንሮ 522 ቢሊየን ብር መድረሱ ተነገረ

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Credit: SBS Amharic

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የሰብዓዊ መብቶች ተመልካች በትግራይ የሰላም ስምምነት በሚደረግበት ወቅት የዘር ማፅዳት ዘመቻ እየተካሔደ ነው ሲል ሪፖርት አቀረበ፤ የፌዴራል መንግሥቱ አስተባባለ።

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የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ131 ተጨማሪ አውሮፕላኖችና የ27 አውሮፕላን ማረፊያዎች ባለቤት ሊሆን ነው

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"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት

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"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት

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