በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ በአማራ ክልል የደረሰው ውድመት በእጥፍ ንሮ 522 ቢሊየን ብር መድረሱ ተነገረ

በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ በአማራ ክልል የደረሰው ውድመት በእጥፍ ንሮ 522 ቢሊየን ብር መድረሱ ተነገረPlay10:50 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.71MB) የሰብዓዊ መብቶች ተመልካች በትግራይ የሰላም ስምምነት በሚደረግበት ወቅት የዘር ማፅዳት ዘመቻ እየተካሔደ ነው ሲል ሪፖርት አቀረበ፤ የፌዴራል መንግሥቱ አስተባባለ።ShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ የ131 ተጨማሪ አውሮፕላኖችና የ27 አውሮፕላን ማረፊያዎች ባለቤት ሊሆን ነው"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትየአውስትራሊያን የትምህርት ዘርፎች መረዳት