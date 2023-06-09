የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ131 ተጨማሪ አውሮፕላኖችና የ27 አውሮፕላን ማረፊያዎች ባለቤት ሊሆን ነው

የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ131 ተጨማሪ አውሮፕላኖችና የ27 አውሮፕላን ማረፊያዎች ባለቤት ሊሆን ነውPlay08:11 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.96MB) ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ አውስትራሊያ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ግዙፍ የምጣኔ ሃብት ዕድሎች የሚገኙባት ናት አሉShareLatest podcast episodesበሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ በአማራ ክልል የደረሰው ውድመት በእጥፍ ንሮ 522 ቢሊየን ብር መድረሱ ተነገረ"ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ እንዘጋጅ፤በትንሹም ቢሆን ጊዜያችንን ለማኅበረሰባችን እንስጥ" የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላት"አንዳችንም ድጋሚ የመመረጥ ፍላጎት የለንም፤እባካችሁን ኑና ኃላፊነቱን ተረከቡን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አመራር አባላትየአውስትራሊያን የትምህርት ዘርፎች መረዳት