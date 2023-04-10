የቻይና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት አውስትራሊያን ሊጎበኙ ነው

የቻይና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት አውስትራሊያን ሊጎበኙ ነውPlay06:12 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.67MB) ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ዕቅድ እንደማይለወጥ አስታወቁShareLatest podcast episodesየክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በአማራ ክልል ውዝግብን አስከትሏልበኢትዮጵያውያንና ግብፃውያን"ዓባይ ኢትዮጵያን፣ግብፅንና ሱዳንን የሚያስተሳስር ዕትብት ስለሆነ ከፉክክር ይልቅ ትብብር ያሻል"የሚል አቋም ተንፀባርቋል"ዶ/ር ቃለወንጌል ምናለየአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለ"ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ እንደ አዲስ ሃይማኖት ሆኗል"ፕ/ር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱ