የቻይና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት አውስትራሊያን ሊጎበኙ ነው

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Credit: SBS Amharic

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ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ዕቅድ እንደማይለወጥ አስታወቁ

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