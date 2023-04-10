የክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በአማራ ክልል ውዝግብን አስከትሏል

የክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በአማራ ክልል ውዝግብን አስከትሏልPlay08:43 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.55MB) በአዲስ አበባ የመኪና ስርቆት በ43 ፐርሰንት ቀነሰShareLatest podcast episodesበኢትዮጵያውያንና ግብፃውያን"ዓባይ ኢትዮጵያን፣ግብፅንና ሱዳንን የሚያስተሳስር ዕትብት ስለሆነ ከፉክክር ይልቅ ትብብር ያሻል"የሚል አቋም ተንፀባርቋል"ዶ/ር ቃለወንጌል ምናለየአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለ"ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ እንደ አዲስ ሃይማኖት ሆኗል"ፕ/ር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱ"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝ