ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ድምፃውያን ሜልበርን ላይ መድረክ ሊጋሩ ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ድምፃውያን ሜልበርን ላይ መድረክ ሊጋሩ ነውPlay05:21ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: H.MichaelGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.17MB)Published 10 June 2022 at 4:15pmBy Elias GudisaSource: SBS ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ክሪስቲና መልካሙ፣ አስጌ ዴንዴሾ እና ኤርትራዊው ድምፃዊ ተኪላ ተስፋይ ቅዳሜ ጁን 11 / ሰኔ 4 ሜልበርን ከተማ ውስጥ በጋራ በተሰናዳ የሙዚቃ ዝግጅት ላይ የጥበብ ሥራዎቻቸውን ያቀርባሉ።Published 10 June 2022 at 4:15pmBy Elias GudisaSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ