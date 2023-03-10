ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ከቻይና የተሰነዘረባቸውን ትችት አሌ አሉ

ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ከቻይና የተሰነዘረባቸውን ትችት አሌ አሉPlay08:08 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.95MB) ሺ ጂንፒንግ ለሶስተኛ ጊዜ የቻይና ፕሬዚደነት ሆነው ተመረጡShareLatest podcast episodesኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023"ለዛሬው የተሻለ የሴቶች እኩልነት ላበቁን እናቶች፣አያቶችና ቅድመ አያቶች ሁሉ ከበሬታዬን ለመግለፅ እወዳለሁ"ሚኒስትር ናትሊ ሃትቺንስ"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋ“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋው