ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ከቻይና የተሰነዘረባቸውን ትችት አሌ አሉ

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ሺ ጂንፒንግ ለሶስተኛ ጊዜ የቻይና ፕሬዚደነት ሆነው ተመረጡ

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ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023

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"ለዛሬው የተሻለ የሴቶች እኩልነት ላበቁን እናቶች፣አያቶችና ቅድመ አያቶች ሁሉ ከበሬታዬን ለመግለፅ እወዳለሁ"ሚኒስትር ናትሊ ሃትቺንስ

E Asfaw

"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋ

Mrs M. Asfaw

“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋው