የተመድ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰለባዎች ፍትሕን ተነፍገው እንዳይቀሩ ሲል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪ አቀረበ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

Credit: SBS Amharic

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

አውስትራሊያውያን እሥራኤልን ለቅቀው እየወጡ ነው

ታካይ ዜናዎች
  • የነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታ መነፈግ ምርምራ
  • የኢትዮጵያ መንግሥት ማስተባበያ
  • የአትሌት አልማዝ አያና የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ድል
Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic News Podcast Radio Telescopes.jfif

ኢትዮጵያ ውስጥ 31.4 ሚሊየን ሰዎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ይሻሉ፤ 16.5ቱ ሕፃናት ናቸው

R2R.jpg

የነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ዳር እስከ ዳር እምቢታ ገጠመው

gettyimages-1229585139-612x612.jpg

የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማና የሰብዓዊ መብቶች ፋይዳዎች

Ras Mengesha Seyoum.jpg

"ታሪክ እንደ ተርጓሚውና ተግባሪው ነው የሚሔደው" ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም