የተመድ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰለባዎች ፍትሕን ተነፍገው እንዳይቀሩ ሲል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪ አቀረበ

የተመድ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰለባዎች ፍትሕን ተነፍገው እንዳይቀሩ ሲል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪ አቀረበPlay06:07 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.41MB) አውስትራሊያውያን እሥራኤልን ለቅቀው እየወጡ ነውታካይ ዜናዎችየነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታ መነፈግ ምርምራ የኢትዮጵያ መንግሥት ማስተባበያየአትሌት አልማዝ አያና የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ድል ShareLatest podcast episodesኢትዮጵያ ውስጥ 31.4 ሚሊየን ሰዎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ይሻሉ፤ 16.5ቱ ሕፃናት ናቸውየነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ዳር እስከ ዳር እምቢታ ገጠመውየአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማና የሰብዓዊ መብቶች ፋይዳዎች"ታሪክ እንደ ተርጓሚውና ተግባሪው ነው የሚሔደው" ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም