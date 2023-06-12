"ሰላምን እናፅና፤ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን እናጠናክር" የአማራና ትግራይ ክልል መሪዎች

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Leaders of Amhara and Tigray Regions. Credit: GKR

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የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአንድ እስከ ሁለት ዓመታት ባሉት ጊዜያት ውስጥ ወደ አውስትራሊያ በረራ ሊጀምር ነው

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ሌተና ጄኔራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኑ

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"መንግሥትንና ሃይማኖትን ለማቃቃር የሞከረው የቢቱ እምነት ተከታይ ቡድንም ሆነ ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አልሰማሁም" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ

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"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ

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#4 Talking about future plans | Lunar New Year