"ሰላምን እናፅና፤ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን እናጠናክር" የአማራና ትግራይ ክልል መሪዎች

"ሰላምን እናፅና፤ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን እናጠናክር" የአማራና ትግራይ ክልል መሪዎችPlay05:07Leaders of Amhara and Tigray Regions. Credit: GKRGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.87MB) የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአንድ እስከ ሁለት ዓመታት ባሉት ጊዜያት ውስጥ ወደ አውስትራሊያ በረራ ሊጀምር ነውShareLatest podcast episodesሌተና ጄኔራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኑ"መንግሥትንና ሃይማኖትን ለማቃቃር የሞከረው የቢቱ እምነት ተከታይ ቡድንም ሆነ ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አልሰማሁም" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ#4 Talking about future plans | Lunar New Year