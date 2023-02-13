የተቃዋሚ ቡድን መሪ ፒተር ዳተን ይቅርታ ጠየቁ

የተቃዋሚ ቡድን መሪ ፒተር ዳተን ይቅርታ ጠየቁPlay09:57 Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.22MB) የተርኪዬና ሶሪያ ርዕደ መሬት ሰለባዎች ቁጥር እየናረ ነውShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄዎች ግብራዊ ምላሽ እንዲያገኙ በካንብራ ሰላማዊ ሰልፍ አካሔዱአውስትራሊያ ውስጥ የውርጃ አገልግሎቶችን እንደምን ማግኘት እንደሚቻል"ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።"- ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክርልጅዎን በአውስትራሊያ እያሳዳጉ ነውን ? ዋናን መዋኘትን ማስተማር ለምን እንደሚያስፈልግ እንንገርዎ