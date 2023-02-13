የተቃዋሚ ቡድን መሪ ፒተር ዳተን ይቅርታ ጠየቁ

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Credit: SBS Amharic

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የተርኪዬና ሶሪያ ርዕደ መሬት ሰለባዎች ቁጥር እየናረ ነው

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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄዎች ግብራዊ ምላሽ እንዲያገኙ በካንብራ ሰላማዊ ሰልፍ አካሔዱ

Doctor consoling female patient

አውስትራሊያ ውስጥ የውርጃ አገልግሎቶችን እንደምን ማግኘት እንደሚቻል

Dr Lesanemariam.Tenkir

"ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።"- ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር

Elementary Students Taking a Swim Class

ልጅዎን በአውስትራሊያ እያሳዳጉ ነውን ? ዋናን መዋኘትን ማስተማር ለምን እንደሚያስፈልግ እንንገርዎ