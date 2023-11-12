ኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጥምረትን ለመቀላቀል አስባለች

ኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጥምረትን ለመቀላቀል አስባለችPlay04:51 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.54MB) የገጠር መሬት በማስያዝ ብድር ለማግኘት የሚያስችል ረቂቅ ድንጋጌ ለፓርላማ ቀረበታካይ ዜናዎችየብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕጩዎች ጥቆማ ጥሪየአገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሩብ ዓመት ሪፖርትShareLatest podcast episodesየሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተየጤና ክብካቤ ስልጠና ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያየጋዛ ሁለት ዋነኛ ሆስፒታሎች በአዲስ ሕሙማን ላይ በራቸውን ዘጉ#25 Talking about disappointment | Mount Disappointment