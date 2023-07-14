በጅሮንድ ጂም ቻልመርስ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ በምክትላቸው መተካት ትችት ስንዘራ አይደለም አሉ

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Credit: SBS Amharic

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የቻይና ከፍተኛ ዲፕሎማት የአውስትራሊያና ቻይና ግንኙነት የተሻሻለና የሰከነ መሆኑን ተናገሩ

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"ለአውስትራሊያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን መልካም ምኞቴን እገልፃለሁ" አቶ ኃይለሰማዕት መርሃጥበብ

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አውስትራሊያ ለዩክሬይን ተጨማሪ 30 ቡሽማስተር እንደምትለግስ አስታወቀች

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