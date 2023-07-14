በጅሮንድ ጂም ቻልመርስ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ በምክትላቸው መተካት ትችት ስንዘራ አይደለም አሉ

በጅሮንድ ጂም ቻልመርስ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ በምክትላቸው መተካት ትችት ስንዘራ አይደለም አሉPlay08:34 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.15MB) የቻይና ከፍተኛ ዲፕሎማት የአውስትራሊያና ቻይና ግንኙነት የተሻሻለና የሰከነ መሆኑን ተናገሩShareLatest podcast episodes"ለአውስትራሊያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን መልካም ምኞቴን እገልፃለሁ" አቶ ኃይለሰማዕት መርሃጥበብ"የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አለመጠናከር የሚጎዳው ኢትዮጵያውያንን ነው፤ መጠናከር ካልቻልን አውስትራሊያ ያለው አካላችን ብቻ ነው" አቶ ኃይለሰማዕት መርሃጥበብአውስትራሊያ ለዩክሬይን ተጨማሪ 30 ቡሽማስተር እንደምትለግስ አስታወቀችለተማሪዎች የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች ምን ዓይነት ናቸው?