የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተ

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Credit: SBS Amharic

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የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና ኢሰመኮ በአንድ የሰብዓዊ መብቶች ሪፖርት ተወዛግበዋል፤ የወልቃይት ሕዝበ ውሳኔ አተያይ ልዩነት ግለት እየጨመረ ነው።

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