የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተ

የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተPlay09:49 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.66MB) የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና ኢሰመኮ በአንድ የሰብዓዊ መብቶች ሪፖርት ተወዛግበዋል፤ የወልቃይት ሕዝበ ውሳኔ አተያይ ልዩነት ግለት እየጨመረ ነው።ShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ መጠነ ሰፊ የቦይንግ አውሮፕላን ግዢ ውል ፈፀመየጤና ክብካቤ ስልጠና ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያየጋዛ ሁለት ዋነኛ ሆስፒታሎች በአዲስ ሕሙማን ላይ በራቸውን ዘጉኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጥምረትን ለመቀላቀል አስባለች