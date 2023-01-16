የቻይና ድኅረ-ወረርሽኝ ማገገም የአውስትራሊያን ምጣኔ ሃብት ከእጥፍ በላይ እንደሚያሳድግ ተጠቆመ

የቻይና ድኅረ-ወረርሽኝ ማገገም የአውስትራሊያን ምጣኔ ሃብት ከእጥፍ በላይ እንደሚያሳድግ ተጠቆመPlay07:04 Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.27MB) በቀጣዩ 24 ሰዓታት የኩዊንስላንድ ማዕከላዊ ሰርጥ ከባድ ዝናብና ጎርፍ ሊገጥመው እንደሚችል እየተጠበቀ ነውShareLatest podcast episodes"ፎቶግራፍ ዓለምን በተለየ መልኩ የማይበት ሌንስ ነው"ፎቶግራፍ አንሺ ያፌት ውብሸትከኒውዮርክ አዲስ አበባ፤ያፌት ውብሸትና የመጀመሪያ ፎቶ ኤግዚቪሽኑ በአገር ቤት"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ