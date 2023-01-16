የቻይና ድኅረ-ወረርሽኝ ማገገም የአውስትራሊያን ምጣኔ ሃብት ከእጥፍ በላይ እንደሚያሳድግ ተጠቆመ

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Credit: SBS Amharic

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በቀጣዩ 24 ሰዓታት የኩዊንስላንድ ማዕከላዊ ሰርጥ ከባድ ዝናብና ጎርፍ ሊገጥመው እንደሚችል እየተጠበቀ ነው

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