የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ መጠነ ሰፊ የቦይንግ አውሮፕላን ግዢ ውል ፈፀመ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ መጠነ ሰፊ የቦይንግ አውሮፕላን ግዢ ውል ፈፀመPlay06:58An Ethiopian Airlines plane arrives at Marseille Provence Airport on 09/11/2023. Credit: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via GettGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.95MB) የእስያ ፓስፊክ የምጣኔ ሃብት ትብብር የመሪዎች ጉባኤ ሳንፍራንሲስኮ ላይ ሊጀመር ነውታካይ ዜናዎችየጋዛ-እሥራኤል ጦርነትየፊፋ 2026 ዓለም ዋንጫ ማጣሪያShareLatest podcast episodesየሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተየጤና ክብካቤ ስልጠና ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያየጋዛ ሁለት ዋነኛ ሆስፒታሎች በአዲስ ሕሙማን ላይ በራቸውን ዘጉኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጥምረትን ለመቀላቀል አስባለች