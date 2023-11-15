የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ መጠነ ሰፊ የቦይንግ አውሮፕላን ግዢ ውል ፈፀመ

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An Ethiopian Airlines plane arrives at Marseille Provence Airport on 09/11/2023. Credit: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

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የእስያ ፓስፊክ የምጣኔ ሃብት ትብብር የመሪዎች ጉባኤ ሳንፍራንሲስኮ ላይ ሊጀመር ነው

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