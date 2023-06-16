የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 6 ነጥብ 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ

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Credit: SBS Amharic

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የቪክቶሪያ ሊብራል ፓርቲ የወሲባዊ ትንኮሳ ስሞታ የቀረበባችው የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የፓርቲ አባልነት ላይ ለመወሰን በሳምንቱ መጨረሻ ታድሞ ሊመክር ነው።

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በትግራይ ክልል በጦርነት ሳቢያ ተዘግተው የነበሩ አራት ዩኒቨርሲቲዎች መስከረም ላይ ሊከፈቱ ነው

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