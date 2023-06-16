የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 6 ነጥብ 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 6 ነጥብ 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀPlay06:11 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.69MB) የቪክቶሪያ ሊብራል ፓርቲ የወሲባዊ ትንኮሳ ስሞታ የቀረበባችው የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የፓርቲ አባልነት ላይ ለመወሰን በሳምንቱ መጨረሻ ታድሞ ሊመክር ነው።ShareLatest podcast episodesበትግራይ ክልል በጦርነት ሳቢያ ተዘግተው የነበሩ አራት ዩኒቨርሲቲዎች መስከረም ላይ ሊከፈቱ ነውዝነኛዋ ድምፃዊት ቢዮንሴ ለስዊድን የዋጋ ግሽበት ንረት ሚና አላት ተባለከተለያዩ በኋላ የወላጅነትነት ድርሻዎን እንደምን ማመቻቸት ይቻልዎታል?ሌተና ጄኔራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኑ