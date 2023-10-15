ኢትዮጵያ ውስጥ 31.4 ሚሊየን ሰዎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ይሻሉ፤ 16.5ቱ ሕፃናት ናቸው

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Credit: SBS Amharic

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የኢትዮጵያ መንግሥት የገንዘብ ምንዛሪ በገበያ ብቻ እንዲወሰን ለዓለም ገንዘብ ድርጅት ዝግጁነቱን እንደገለጠ የዓለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት ባለስልጣን አስታወቁ

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  • የኢትዮጵያ መንግሥት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ክስ ማስተባበያ
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