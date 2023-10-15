ኢትዮጵያ ውስጥ 31.4 ሚሊየን ሰዎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ይሻሉ፤ 16.5ቱ ሕፃናት ናቸው

ኢትዮጵያ ውስጥ 31.4 ሚሊየን ሰዎች አስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ይሻሉ፤ 16.5ቱ ሕፃናት ናቸውPlay07:52 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.56MB) የኢትዮጵያ መንግሥት የገንዘብ ምንዛሪ በገበያ ብቻ እንዲወሰን ለዓለም ገንዘብ ድርጅት ዝግጁነቱን እንደገለጠ የዓለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት ባለስልጣን አስታወቁታካይ ዜናዎችየቀይ ባሕር ጉዳይየኢትዮጵያ መንግሥት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ክስ ማስተባበያሐበሻ ቪው የፊልም ትዕይንትShareLatest podcast episodesየተመድ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰለባዎች ፍትሕን ተነፍገው እንዳይቀሩ ሲል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪ አቀረበየነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ዳር እስከ ዳር እምቢታ ገጠመውየአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማና የሰብዓዊ መብቶች ፋይዳዎች"ታሪክ እንደ ተርጓሚውና ተግባሪው ነው የሚሔደው" ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም