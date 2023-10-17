የአፍሪካ ኅብረትና ዓረብ ሊግ የጋዛ ግጭት ወደ አስከፊ ሁኔታ ሳይለወጥ ጭብጥ ያለው እርምጃ እንዲወሰድ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በጋራ ጥሪ አቀረቡ

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Credit: SBS Amharic

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ኢትዮጵያና ቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት በቤጂንግ የትብብር ስምምነት ተፈራረሙ

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