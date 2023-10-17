የአፍሪካ ኅብረትና ዓረብ ሊግ የጋዛ ግጭት ወደ አስከፊ ሁኔታ ሳይለወጥ ጭብጥ ያለው እርምጃ እንዲወሰድ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በጋራ ጥሪ አቀረቡ

የአፍሪካ ኅብረትና ዓረብ ሊግ የጋዛ ግጭት ወደ አስከፊ ሁኔታ ሳይለወጥ ጭብጥ ያለው እርምጃ እንዲወሰድ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በጋራ ጥሪ አቀረቡPlay06:07 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.41MB) ኢትዮጵያና ቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት በቤጂንግ የትብብር ስምምነት ተፈራረሙShareLatest podcast episodesበጋዛ ሆስፒታል በደረሰ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ፍልስጥኤማውያን ተገደሉስጦታው በፍቃዱ፤ ከቤተ እምነት እስከ ማረሚያ ቤት በጎ አድራጎትስጦታው በፍቃዱ፤ ከማይጨው እስከ አውስትራሊያየተመድ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰለባዎች ፍትሕን ተነፍገው እንዳይቀሩ ሲል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪ አቀረበ