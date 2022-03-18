የመጀመሪያ ጊዜ ቤት ገዢዎች የጡረታ አበል ተቀማጫቸውን ለባንክ ቀብድ ማስያዣነት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አንድ የፓርላማ ሪፖርት አመለከተ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የመጀመሪያ ጊዜ ቤት ገዢዎች የጡረታ አበል ተቀማጫቸውን ለባንክ ቀብድ ማስያዣነት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አንድ የፓርላማ ሪፖርት አመለከተPlay04:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.38MB)Published 18 March 2022 at 10:03pmBy NACASource: SBS *** ሶማሊያና ኢትዮጵያ የሁለትዮሽ የንግድ ስምምነት ለመፈራረም ስምምነታቸውን ገለጡPublished 18 March 2022 at 10:03pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ