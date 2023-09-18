ኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች

ኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበችPlay03:54 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.99MB) የግል አየር መንገዶች የአገር ውስጥ በረራ ሊጀምሩ ነውታካይ ዜናዎችየተመድ ሰብዓዊ ኮሚሽን በአማራ ክልል ውጊያ የሟቾችና ታሳሪዎችን አስመልክቶ ገለጣ ሰጠየአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከኦሮሚያና አማራ ታጣቂዎች ጋር ስለያዘው ሽምግልና ሂደት አመላከተShareLatest podcast episodes#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ"ኢትዮጵያ ጌጣጌጥና ወርቅን ጨምሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ተፈላጊ ማዕድናትና ጂኦተርማል ኢነርጂ ከፍተኛ ሃብት አላት" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስአዲስ አበባ ለሚቀጥሉት 67 ዓመታት የሙቀት ሞገድ፣ ድርቅና ጎርፍ እንደሚገጥማት አንድ ጥናት አመለከተ