ኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች

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Credit: SBS Amharic

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የግል አየር መንገዶች የአገር ውስጥ በረራ ሊጀምሩ ነው

ታካይ ዜናዎች
  • የተመድ ሰብዓዊ ኮሚሽን በአማራ ክልል ውጊያ የሟቾችና ታሳሪዎችን አስመልክቶ ገለጣ ሰጠ
  • የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከኦሮሚያና አማራ ታጣቂዎች ጋር ስለያዘው ሽምግልና ሂደት አመላከተ
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#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football

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"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ

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"ኢትዮጵያ ጌጣጌጥና ወርቅን ጨምሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ተፈላጊ ማዕድናትና ጂኦተርማል ኢነርጂ ከፍተኛ ሃብት አላት" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ

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አዲስ አበባ ለሚቀጥሉት 67 ዓመታት የሙቀት ሞገድ፣ ድርቅና ጎርፍ እንደሚገጥማት አንድ ጥናት አመለከተ