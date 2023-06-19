አምነስቲ ኢንተርናሽናል በፌዴራል መንግሥቱና ሕወሓት መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ ለምርኮና እሥራት የተዳረጉ ሰዎች ሁኔታ ይፋ አለመደረጉ ያሳሰበው መሆኑን አስታወቀ

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በፌዴራል መንግሥቱና ሕወሓት መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ ለምርኮና እሥራት የተዳረጉ ሰዎች ሁኔታ ይፋ አለመደረጉ ያሳሰበው መሆኑን አስታወቀPlay04:16 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.19MB) ወደ ኢትዮጵያ የዘለቁ የሱዳን ስደተኞች ቁጥር 10 ሺህ መድረሱና ጦርነቱም ከቀጠለ የስደተኞች ቁጥር እንደሚጨምር ተገለጠ።ShareLatest podcast episodesጠቅላይ ሚኒስትሩ አውስትራሊያውያን ለነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታቸውን በመቸር ታሪክ መሥራት እንደሚችሉ አመላከቱየኤሌክትሪክ መኪናዎች ወደ አውስትራሊያ ሊጎርፉ ነው# 5 How to call in sick | Personal leave entitlementsየኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 6 ነጥብ 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ