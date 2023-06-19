አምነስቲ ኢንተርናሽናል በፌዴራል መንግሥቱና ሕወሓት መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ ለምርኮና እሥራት የተዳረጉ ሰዎች ሁኔታ ይፋ አለመደረጉ ያሳሰበው መሆኑን አስታወቀ

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Credit: SBS Amharic

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ወደ ኢትዮጵያ የዘለቁ የሱዳን ስደተኞች ቁጥር 10 ሺህ መድረሱና ጦርነቱም ከቀጠለ የስደተኞች ቁጥር እንደሚጨምር ተገለጠ።

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የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 6 ነጥብ 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ