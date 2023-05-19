75 በመቶ 'ሕገ መንግሥቱ ይሻሻል' የሚል የሕዝብ አስተያየት የተንፀባረቁበት ነው የተሰኘለት የፖሊሲ ጥናት ግኝት ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳ ሆኗል

75 በመቶ 'ሕገ መንግሥቱ ይሻሻል' የሚል የሕዝብ አስተያየት የተንፀባረቁበት ነው የተሰኘለት የፖሊሲ ጥናት ግኝት ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳ ሆኗልPlay09:55 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.22MB) የኢትዮጵያ የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ከ2016 እስከ 2018 ባሉት ጊዜያት እንደሚካሔድ ተገለጠShareLatest podcast episodesየቡድን ሰባት አገራት መሪዎች ሂሮሺማ ታድመዋል"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴትበሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሉላዊ የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሊያልፍ እንደሚችል ተመለከተ