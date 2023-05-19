75 በመቶ 'ሕገ መንግሥቱ ይሻሻል' የሚል የሕዝብ አስተያየት የተንፀባረቁበት ነው የተሰኘለት የፖሊሲ ጥናት ግኝት ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳ ሆኗል

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Credit: SBS Amharic

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የኢትዮጵያ የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ከ2016 እስከ 2018 ባሉት ጊዜያት እንደሚካሔድ ተገለጠ

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