የክልሎች ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አባላት በአገር መከላከያ ሠራዊት ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ እንዲካተቱ ዝግጅት እየተደረገ ነው

የክልሎች ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አባላት በአገር መከላከያ ሠራዊት ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ እንዲካተቱ ዝግጅት እየተደረገ ነውPlay15:03 Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.12MB) የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል 200 ኪሎ ሜትሮች ዘልቀው የአንዲት ከተማ ስያሜን መቀየራቸው ተመለከተ።ShareLatest podcast episodesየእናት ቋንቋ ቀን 2023የምርጫ ድምፅ ምዝገባ እንዲቀል የድንጋጌ ማሻሻያ ተደረገየኢትዮጵያ መንግሥት የደረሰበት በውል የማይታውቀውን የልጅ ኢያሱን አስከሬን አስፈልጎ የአገር መሪ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሊያደርግለትና መታሰቢያ ሊያቆምለት ይገባል?በአውስትራሊያ አነስተኛ ዋጋ ያለውን የህክምና አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይቻላል?