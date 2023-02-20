የክልሎች ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አባላት በአገር መከላከያ ሠራዊት ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ እንዲካተቱ ዝግጅት እየተደረገ ነው

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Credit: SBS Amharic

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የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል 200 ኪሎ ሜትሮች ዘልቀው የአንዲት ከተማ ስያሜን መቀየራቸው ተመለከተ።

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የምርጫ ድምፅ ምዝገባ እንዲቀል የድንጋጌ ማሻሻያ ተደረገ

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የኢትዮጵያ መንግሥት የደረሰበት በውል የማይታውቀውን የልጅ ኢያሱን አስከሬን አስፈልጎ የአገር መሪ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሊያደርግለትና መታሰቢያ ሊያቆምለት ይገባል?

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በአውስትራሊያ አነስተኛ ዋጋ ያለውን የህክምና አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይቻላል?