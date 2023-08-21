ኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠ

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Credit: SBS Amharic

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አዲስ የተዋቀሩት የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልሎች ይፋ ምሥረታቸውንና አከናውነው ርዕሰ መስተዳድሮቻቸውን ሰየሙ።

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