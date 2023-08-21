ኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠ

ኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠPlay05:18 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.61MB) አዲስ የተዋቀሩት የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልሎች ይፋ ምሥረታቸውንና አከናውነው ርዕሰ መስተዳድሮቻቸውን ሰየሙ።ShareLatest podcast episodes"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ#14 Talking about going on holiday | Winter in Australiaኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች በቡዳፔሽት የ10 ሺህ ሜትሮች የዓለም ሻምፒዮና በወርቅ፣ ብርና ነሐስ ሜዳሎች ባለቤትነት ገነኑይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋች