የብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጉባኤ ባለ ዘጠኝ ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ተጠናቀቀ፤ የአማራ ሕዝባዊ ግንባር መመሥረቱ ተገለጠ

የብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጉባኤ ባለ ዘጠኝ ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ተጠናቀቀ፤ የአማራ ሕዝባዊ ግንባር መመሥረቱ ተገለጠPlay06:52 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.58MB) አውስትራሊያ ቡድን 7 ቻይናን አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ እንደምትደግፍ አስታወቀችShareLatest podcast episodes"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስየቡድን ሰባት አገራት መሪዎች ሂሮሺማ ታድመዋል75 በመቶ 'ሕገ መንግሥቱ ይሻሻል' የሚል የሕዝብ አስተያየት የተንፀባረቁበት ነው የተሰኘለት የፖሊሲ ጥናት ግኝት ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳ ሆኗል"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበ