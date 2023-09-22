አውስትራሊያ በ2023/24 በጀት ከ22 ቢሊየን ዶላር በላይ ተረፈ ፈሰስ አስመዘገበች

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Credit: SBS Amharic

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ኳንታስ ይቅርታ ጠየቀ

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ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች የሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አሳስቦናል እያሉ ነው

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ኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች

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#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football

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"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ