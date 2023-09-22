አውስትራሊያ በ2023/24 በጀት ከ22 ቢሊየን ዶላር በላይ ተረፈ ፈሰስ አስመዘገበች

አውስትራሊያ በ2023/24 በጀት ከ22 ቢሊየን ዶላር በላይ ተረፈ ፈሰስ አስመዘገበችPlay07:25 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.54MB) ኳንታስ ይቅርታ ጠየቀShareLatest podcast episodesዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች የሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አሳስቦናል እያሉ ነውኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ