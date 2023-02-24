ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሩሲያው ፕሬዚደንት ዩክሬይን ላይ የከፈቱትን ጦርነት እንዲገቱና ጦራቸውን ከዩክሬይን እንዲያስወጡ ጠየቁ

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Credit: SBS Amharic

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ቻይና የሩስያና ዩክሬይን ጦርነት እንዲያከትም ባለ 12 ነጥብ የሰላም ዕቅድ አቀረበች

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የጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?

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"ቤተ ክርስቲያን ቡዳ አለ ብላ አምናም፤አስተምራም አታውቅም፤ሰው ሰውን አይበላም የሚለው የቤተ ክርስቲያንም አቋም ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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"ቡዳነት በዘር ይተላለፋል ተብሎ ይታመናል"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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"የዘር ጦርነት ባይኖርብን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ እንደ ደቡብ ኮሪያና ታይዋን ሆና ሁላችንም የምንጠቀምበት ጊዜ ነበር"ፕ/ር ጥላሁን ይልማ