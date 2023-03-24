አውስትራሊያ ውስጥ በአራት ቀናት ሥራ የአምስት ቀናት ክፍያ ሙከራ ተጀመረ

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Credit: SBS Amharic

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የኒው ሳውዝ ዌይልስ ሌበርና ሊብራል ፓርቲ መሪዎች በነገው የክፍለ አገር ምርጫ ዋዜማ ብርቱ የምረጡኝ ዘመቻ ሲያካሂዱ ዋሉ

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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤዎቻቸውን ለማካሔድ እየገጠሟቸው ያሉትን የሕግ ጥሰቶች አስመልክቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አቤት አለ

Brave Fireman of a Burning Building and Holds Saved boy in His Arms. Open fire and one Firefighter in the Background.

በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል

Former US president George W. Bush and former prime minister John Howard.jpg

የአውስትራሊያ ፓርላማ የኢራቅ ወረራን 20ኛ ዓመት በምልሰት ተመለከተ

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"በአሁኑ ወቅት የሠራተኛ እጥረት እንጂ የሥራ እጥረት የለም፤ሥራ ለሚፈልግ ሰው በእኛ አካባቢ በብዛት ሥራ አለ"አቶ ልዑል ፍስሃ