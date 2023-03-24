አውስትራሊያ ውስጥ በአራት ቀናት ሥራ የአምስት ቀናት ክፍያ ሙከራ ተጀመረ

አውስትራሊያ ውስጥ በአራት ቀናት ሥራ የአምስት ቀናት ክፍያ ሙከራ ተጀመረPlay07:50 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.74MB) የኒው ሳውዝ ዌይልስ ሌበርና ሊብራል ፓርቲ መሪዎች በነገው የክፍለ አገር ምርጫ ዋዜማ ብርቱ የምረጡኝ ዘመቻ ሲያካሂዱ ዋሉShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤዎቻቸውን ለማካሔድ እየገጠሟቸው ያሉትን የሕግ ጥሰቶች አስመልክቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አቤት አለበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያ ፓርላማ የኢራቅ ወረራን 20ኛ ዓመት በምልሰት ተመለከተ"በአሁኑ ወቅት የሠራተኛ እጥረት እንጂ የሥራ እጥረት የለም፤ሥራ ለሚፈልግ ሰው በእኛ አካባቢ በብዛት ሥራ አለ"አቶ ልዑል ፍስሃ