የአማራ ክልል ዋነኛ ችግሮች ፍትሐዊ ተጠያቂነትና የእኩልነት ጥያቄ፣የወሰንና የማንነት ጉዳዮች፣የፖለቲካ ዓላማን ማራመድ አለመቻል መሆኑን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ገለጡ

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Credit: SBS Amharic

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የመቀሌ አይደር ሆስፒታል የመድኃኒት አቅርቦት ከጦርነቱ በኋላ እየተሻሻለ ቢሆንም፤ ከታካሚዎች ቁጥር አንፃር በቂ አለመሆኑን አመለከተ።

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"የኢትዮጵያ ብስክሌት ስፖርት ከመዳከም አልፎ የለም የሚያሰኝ ደረጃ ላይ ነው ያለው" አቶ ግዛቸው መኮንን

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"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ