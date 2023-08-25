የአማራ ክልል ዋነኛ ችግሮች ፍትሐዊ ተጠያቂነትና የእኩልነት ጥያቄ፣የወሰንና የማንነት ጉዳዮች፣የፖለቲካ ዓላማን ማራመድ አለመቻል መሆኑን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ገለጡ

የአማራ ክልል ዋነኛ ችግሮች ፍትሐዊ ተጠያቂነትና የእኩልነት ጥያቄ፣የወሰንና የማንነት ጉዳዮች፣የፖለቲካ ዓላማን ማራመድ አለመቻል መሆኑን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ገለጡPlay12:11 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.13MB) የመቀሌ አይደር ሆስፒታል የመድኃኒት አቅርቦት ከጦርነቱ በኋላ እየተሻሻለ ቢሆንም፤ ከታካሚዎች ቁጥር አንፃር በቂ አለመሆኑን አመለከተ።ShareLatest podcast episodes"የኢትዮጵያ ብስክሌት ስፖርት ከመዳከም አልፎ የለም የሚያሰኝ ደረጃ ላይ ነው ያለው" አቶ ግዛቸው መኮንንዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት - የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራ ክልል እያካሔደ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲገታ ጠየቀየአውስትራሊያን የውርስ ሕጎች መፍታት፤ የእርስዎ መብቶችና ግዴታዎች ሲብራሩ"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ