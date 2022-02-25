ኢትዮጵያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያና አልጄሪያ በጋራ ቡድን 4 መሠረቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢትዮጵያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያና አልጄሪያ በጋራ ቡድን 4 መሠረቱPlay07:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.12MB)Published 25 February 2022 at 10:07pmBy NACASource: SBS *** የዩክሬይን ጦር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አውሮፓ ውስጥ ያልታየ ጥቃት በሩስያ ተሰነዘረበትPublished 25 February 2022 at 10:07pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ