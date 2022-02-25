ኢትዮጵያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያና አልጄሪያ በጋራ ቡድን 4 መሠረቱ

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Published 25 February 2022 at 10:07pm
By NACA
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*** የዩክሬይን ጦር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አውሮፓ ውስጥ ያልታየ ጥቃት በሩስያ ተሰነዘረበት

Published 25 February 2022 at 10:07pm
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ