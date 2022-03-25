የሌበር ፓርቲ የሪጂናል መኖሪያ ቤቶች የድጋፍ ዕቅዱን ይፋ አደረገ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሌበር ፓርቲ የሪጂናል መኖሪያ ቤቶች የድጋፍ ዕቅዱን ይፋ አደረገPlay06:48ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.94MB)Published 25 March 2022 at 8:23pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS *** ደራርቱ ቱሉ የአገር አንድነት ጥሪ ለመሪዎች አቀረበችPublished 25 March 2022 at 8:23pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ