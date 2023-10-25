አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች

SBS Amharic News Podcast World.jfif

Credit: SBS Amharic

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

የዓለም ጤና ድርጅት በጋዛና እሥራኤል ጦርነት አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረበ

Share

Latest podcast episodes

Fitsum and Geletaw I.png

"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

Getachew Kassa.png

ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"

Participants in the Walpole Wilderness BioBlitz. Image: Rebecca Meegan-Lowe

ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?

Dewali.jpg

#22 Formal and informal ways to invite people | Diwali celebration