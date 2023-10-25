አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች

አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከችPlay05:00 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.7MB) የዓለም ጤና ድርጅት በጋዛና እሥራኤል ጦርነት አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረበShareLatest podcast episodes"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?#22 Formal and informal ways to invite people | Diwali celebration