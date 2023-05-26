የሱዳን ተኩስ አቁም መርጋት አጠራጥሯል

የሱዳን ተኩስ አቁም መርጋት አጠራጥሯልPlay08:35 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.8MB) የሩስያ የኑክሊየር ስልታዊ መሣሪያዎች ወደ ቤላሩስ መዝለቅ አሳስቧልShareLatest podcast episodesAmharic: The Uluru Statement from the Heart"አፍሪካውያን እራሳችንን ማስከበር የሚገባን ዘመን ላይ መድረስ እየቻልን አልደረስንም" ዶ/ር ይርጋ ገላው"የብሔረተኝነት ስሜት የብሔር ጠላት ከሌለው ጠንካራ ሆኖ ስለማይቀጥል፤ ሕዝቡ የማይጨነቅበትና የማይኖርበት የታሪክ ቁርሾ ላይ የተመሠረተ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው"ትምህርት ድንቁርናን፣ ልማት ድህነትን፣ ፖለቲካ ግጭትን የሚያባብስ ከሆነ የምንገነባው አገር የደሃው ሕዝብ አይደለም ማለት ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው