በቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበ

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Credit: SBS Amharic

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ኢትዮጵያ ውስጥ የሴት ጋዜጠኞች ቁጥር 25 ፐርሰንት ብቻ መሆኑ ተገለጠ።

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"አድዋ የነፃነትና የክብር ቀን ነው"የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብ አባላት

Saving coins

የጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?

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ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሩሲያው ፕሬዚደንት ዩክሬይን ላይ የከፈቱትን ጦርነት እንዲገቱና ጦራቸውን ከዩክሬይን እንዲያስወጡ ጠየቁ

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"ቤተ ክርስቲያን ቡዳ አለ ብላ አምናም፤አስተምራም አታውቅም፤ሰው ሰውን አይበላም የሚለው የቤተ ክርስቲያንም አቋም ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ