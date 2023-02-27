በቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበ

በቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበPlay11:29 Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.51MB) ኢትዮጵያ ውስጥ የሴት ጋዜጠኞች ቁጥር 25 ፐርሰንት ብቻ መሆኑ ተገለጠ።ShareLatest podcast episodes"አድዋ የነፃነትና የክብር ቀን ነው"የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብ አባላትየጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሩሲያው ፕሬዚደንት ዩክሬይን ላይ የከፈቱትን ጦርነት እንዲገቱና ጦራቸውን ከዩክሬይን እንዲያስወጡ ጠየቁ"ቤተ ክርስቲያን ቡዳ አለ ብላ አምናም፤አስተምራም አታውቅም፤ሰው ሰውን አይበላም የሚለው የቤተ ክርስቲያንም አቋም ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ