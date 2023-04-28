የብድር ካርድ ለቁማር ጨዋታ እንዳይውል ድንጋጌ ሊወጣ ነው

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Credit: SBS Amharic

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የብሔራዊ እግር ኳስ ኮከቧ ሳም ከር ለሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ በዓለ ሲመት የአውስትራሊያን ሰንደቅ ዓላማ ልታውለብልብ ነው

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ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ አገራት ከተላከ የእንጀራ ሽያጭ 28 ሚሊየን ዶላር ተገኘ

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"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻ

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"ከ130 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ለማዳን ችለናል፤ በመንግሥት በኩል የትብብር፤ በሕዝብ ዘንድ የግንዛቤ ማነስ አለ" - አናፍ አመንሲሳ

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የመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበ