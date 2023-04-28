የብድር ካርድ ለቁማር ጨዋታ እንዳይውል ድንጋጌ ሊወጣ ነው

የብድር ካርድ ለቁማር ጨዋታ እንዳይውል ድንጋጌ ሊወጣ ነውPlay05:22 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.15MB) የብሔራዊ እግር ኳስ ኮከቧ ሳም ከር ለሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ በዓለ ሲመት የአውስትራሊያን ሰንደቅ ዓላማ ልታውለብልብ ነውShareLatest podcast episodesባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ አገራት ከተላከ የእንጀራ ሽያጭ 28 ሚሊየን ዶላር ተገኘ"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻ"ከ130 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ለማዳን ችለናል፤ በመንግሥት በኩል የትብብር፤ በሕዝብ ዘንድ የግንዛቤ ማነስ አለ" - አናፍ አመንሲሳየመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበ