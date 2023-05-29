በቦረና 3.3 ሚሊየን በሶማሌ ክልል 2 ሚሊየን የቤት እንሰሳት በድርቅ ሳቢያ ለሞት ተዳረጉ

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Credit: SBS Amharic

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ጦርነት በተካሔደባቸው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ፈንጂ የማስወገድ አገልግሎት እንዲያከናውን በኢትዮጵያ መንግሥት ፈቃድ ተቸረው።

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"በባሕር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገራዊ ምክክሩ የራሳቸውን ተወካዮችና አገራዊ አጀንዳዎችን አቅርበው እንዲሳተፉ ይደረጋል" ፕ/ር መስፍን አርአያ

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"ከኪሳራችን ለመውጣት ከተፈለገ ያለን አማራጭ ውይይት ነው፤ በጦርነት ሕይወቱን የሚያጣው ተርታው ሕዝብ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያ

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"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያ

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የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥትን የዕዳ ጣራ ከፍ ለማድረግ ከመርህ አኳያ ከግብቦሽ ላይ ተደረሰ