በቦረና 3.3 ሚሊየን በሶማሌ ክልል 2 ሚሊየን የቤት እንሰሳት በድርቅ ሳቢያ ለሞት ተዳረጉ

በቦረና 3.3 ሚሊየን በሶማሌ ክልል 2 ሚሊየን የቤት እንሰሳት በድርቅ ሳቢያ ለሞት ተዳረጉPlay08:25 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.08MB) ጦርነት በተካሔደባቸው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ፈንጂ የማስወገድ አገልግሎት እንዲያከናውን በኢትዮጵያ መንግሥት ፈቃድ ተቸረው።ShareLatest podcast episodes"በባሕር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገራዊ ምክክሩ የራሳቸውን ተወካዮችና አገራዊ አጀንዳዎችን አቅርበው እንዲሳተፉ ይደረጋል" ፕ/ር መስፍን አርአያ"ከኪሳራችን ለመውጣት ከተፈለገ ያለን አማራጭ ውይይት ነው፤ በጦርነት ሕይወቱን የሚያጣው ተርታው ሕዝብ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያ"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያየዩናይትድ ስቴትስ መንግሥትን የዕዳ ጣራ ከፍ ለማድረግ ከመርህ አኳያ ከግብቦሽ ላይ ተደረሰ