የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ ስጋት እንደተላበሰ ነው

የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ ስጋት እንደተላበሰ ነውPlay08:57 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.6MB) በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበትን የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ ለመስጠገን ከፍተኛ የሥራ ተቋራጮችን የመምረጥ ሂደት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቀታካይ ዜናዎችየኢዜማ ሊቀመንበር የእሥር አድራሻበኢትዮጵያ የበዓለ ደመራ መስቀልና መውሊድ አከባበርShareLatest podcast episodesለአውስትራሊያ ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅዎ የድጋፍ ነው የተቃውሞ?“በጉዟችን አስቸጋሪ ፈተናዎች ቢገጥሙንም በምዕመናኑ ብርታት ሁሉን ተጋፍጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሕንፃውን ለማጠናቀቅ ችለናል ” - በኩረ ትጉሃን ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴበዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያ"የትም አገር ልኑር ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ ኢትዮጵያዊነት ከደም የሚወጣ አይደለም" ድምፃዊ ኤልያስ "ኪዊ" የማነ