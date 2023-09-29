የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ ስጋት እንደተላበሰ ነው

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Credit: SBS Amharic

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በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበትን የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ ለመስጠገን ከፍተኛ የሥራ ተቋራጮችን የመምረጥ ሂደት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቀ

ታካይ ዜናዎች
  • የኢዜማ ሊቀመንበር የእሥር አድራሻ
  • በኢትዮጵያ የበዓለ ደመራ መስቀልና መውሊድ አከባበር
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ለአውስትራሊያ ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅዎ የድጋፍ ነው የተቃውሞ?

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“በጉዟችን አስቸጋሪ ፈተናዎች ቢገጥሙንም በምዕመናኑ ብርታት ሁሉን ተጋፍጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሕንፃውን ለማጠናቀቅ ችለናል ” - በኩረ ትጉሃን ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴ

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"የትም አገር ልኑር ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ ኢትዮጵያዊነት ከደም የሚወጣ አይደለም" ድምፃዊ ኤልያስ "ኪዊ" የማነ