ከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ

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የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሶስት ወራት ውስጥ ከ1.3 ትሪሊየን ብር በላይ የዲጂታል ክፍያ ገንዘብ ዝውውር ማድረጉን ገለጠ

ታካይ ዜናዎች
  • የኢትዮጵያ ድምፀ ተዐቅቦ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ
  • የሰብዓዊ መብቶች ሪፖርት
  • አገራዊ የምክክር ኮሚሽን
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በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ

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የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተ

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#23 Pregnancy and childbirth | Difference between a public and private hospital

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"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ