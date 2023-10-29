ከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ

ከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበPlay07:14 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.72MB) የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሶስት ወራት ውስጥ ከ1.3 ትሪሊየን ብር በላይ የዲጂታል ክፍያ ገንዘብ ዝውውር ማድረጉን ገለጠታካይ ዜናዎችየኢትዮጵያ ድምፀ ተዐቅቦ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤየሰብዓዊ መብቶች ሪፖርት አገራዊ የምክክር ኮሚሽንShareLatest podcast episodesበአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀየማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተ#23 Pregnancy and childbirth | Difference between a public and private hospital"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ