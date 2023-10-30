የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተ

የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተPlay06:02 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.36MB) የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 88 አውስትራሊያውያን ከነቤተሰቦቻቸው ጋዛን ለቅቀው መውጣት እንደተሳናቸው አስታወቁShareLatest podcast episodesበአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ#23 Pregnancy and childbirth | Difference between a public and private hospital"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ