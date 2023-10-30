የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት በይፋ ተመሠረተ

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የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 88 አውስትራሊያውያን ከነቤተሰቦቻቸው ጋዛን ለቅቀው መውጣት እንደተሳናቸው አስታወቁ

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በአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ

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ከባንኮችና ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች በስተቀር ግለሰቦች ማንኛውንም የወለድ ብድር ተመን ማውጣትና ውል መዋዋል እንደማይችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ

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#23 Pregnancy and childbirth | Difference between a public and private hospital

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"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ