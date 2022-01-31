የአረጋውያን ክብካቤ ተቋማት ሠራተኞች የ800 ዶላርስ ጉርሻ ሊሰጣቸው ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአረጋውያን ክብካቤ ተቋማት ሠራተኞች የ800 ዶላርስ ጉርሻ ሊሰጣቸው ነውPlay08:15ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.97MB)Published 31 January 2022 at 10:37pmBy NACASource: SBS *** የቴኒስ ኮከብ ተጫዋቾች ለራፋኤል ናዳል የእንኳን ደስ አለህ መልዕክቶቻቸውን እየላኩ ነውPublished 31 January 2022 at 10:37pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ