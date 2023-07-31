በትግራይ የተከሰተው ረሃብ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ ፌዴራል መንግሥትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በቅንጅት እንዲሠሩ ኢሰመጉ ጠየቀ

በትግራይ የተከሰተው ረሃብ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ ፌዴራል መንግሥትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በቅንጅት እንዲሠሩ ኢሰመጉ ጠየቀPlay05:01 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.69MB) ከመጪው ዓመት ጀምሮ በግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች መካከል ሩብ ያህሉን ማሳለፍ የማይችሉ የትምህርት ክፍሎች እንደሚዘጉ ማሳሰቢያ ተሰጠ።ShareLatest podcast episodesዩናይትድ ስቴትስ የዊኪሊክስ መሥራቹ ጁሊያን አሳንጅ ከእሥር ነፃ እንዲወጣ ፈቃደኛ አለመሆኗን ገለጠች#11 How to answer common interview questions | Preparing for a job interview"በማኅበረሰቡ ዘንድ ያለውን የአገልግሎት ቅሬታ ለመፍታት፣ የሚነሱ ችግሮችን ለማድመጥና ምክሮችን ለመስማት ነው ተዘጋጅተን ያለነው" አምባሳደር ሃደራ አበራ"ኤምባሲው ተጠናክሮ ሥራውን ከጀመረ ለኢትዮጵያም ለአውስትራሊያም ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ነው የምናስበው" አምባሳደር ሃደራ አበራ