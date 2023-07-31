በትግራይ የተከሰተው ረሃብ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ ፌዴራል መንግሥትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በቅንጅት እንዲሠሩ ኢሰመጉ ጠየቀ

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Credit: SBS Amharic

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ከመጪው ዓመት ጀምሮ በግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች መካከል ሩብ ያህሉን ማሳለፍ የማይችሉ የትምህርት ክፍሎች እንደሚዘጉ ማሳሰቢያ ተሰጠ።

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ዩናይትድ ስቴትስ የዊኪሊክስ መሥራቹ ጁሊያን አሳንጅ ከእሥር ነፃ እንዲወጣ ፈቃደኛ አለመሆኗን ገለጠች

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#11 How to answer common interview questions | Preparing for a job interview

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"በማኅበረሰቡ ዘንድ ያለውን የአገልግሎት ቅሬታ ለመፍታት፣ የሚነሱ ችግሮችን ለማድመጥና ምክሮችን ለመስማት ነው ተዘጋጅተን ያለነው" አምባሳደር ሃደራ አበራ

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"ኤምባሲው ተጠናክሮ ሥራውን ከጀመረ ለኢትዮጵያም ለአውስትራሊያም ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ነው የምናስበው" አምባሳደር ሃደራ አበራ